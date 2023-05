Francisco J. Marques diz que há campanha anti F. C. Porto e anti Otávio

JN Hoje às 10:02 Facebook

Francisco J. Marques, diretor de comunicação e de informação do F. C. Porto, garantiu, na terça-feira à noite no Porto Canal, que está em marcha uma campanha contra os dragões, visando Pinto da Costa, Sérgio Conceição, Taremi e, mais recentemente, Otávio.

"Há objetivamente uma campanha anti-F. C. Porto e às pessoas do F. C. Porto, há uma perseguição que persiste há meses e meses ao Taremi, a Sérgio Conceição, ao presidente Pinto da Costa e agora aparece um novo alvo: Otávio. Nunca vemos este tipo de olhar fino, amplificado, de todas as ações como acontece no F. C. Porto. Criaram um anátema de piscineiro ao Taremi e agora de mal comportado ao Otávio. Não vejo isso com o Nuno Santos [Sporting], por exemplo, que ainda esta semana teve um comportamento caricato a tentar enganar toda a gente", afirmou.

O Benfica-Braga, que se realizou sábado à noite na Luz, foi também alvo de análise. "Na semana passada, o F. C. Porto fez um golo excecional em cima do final do jogo que dava apuramento e o nosso treinador desatou a correr a festejar, parecido com o Mourinho em Manchester. Foi expulso, o relatório até dizia que tinha invadido a área, mas não vou por aí. No sábado aconteceu a confusão dos stewards na Luz, no golo um adepto invadiu o campo e ninguém atuou. Este episódio, no que diz respeito a extra jogo, foi o mais grave da época", acrescentou o dirigente dos dragões.

Relativamente à acusação de Pepe de racismo, na segunda mão da meia final da Taça de Portugal, Francisco J. Marques foi também duro nas suas observações. "Querem moralizar o racismo porque a vítima é do F. C. Porto. Se fosse ao contrário seriam todos defensores da luta contra o racismo. Solidariedade ao Pepe a todos os Pepes do desporto mundial e ataque feroz a quem procura normalizar estes incidentes".

"Costa está a ganhar ao Marcelo"

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República, esteve também na sua mira. Em causa, a ausência de uma mensagem de parabéns pela conquista da Liga dos Campeões, em hóquei em patins. "António Costa deu os parabéns e o presidente da República, que costuma ser bastante sensível a estas conquistas desportistas, não se manifestou. Fica a nota. É um bocadinho estranho. Quando o F. C. Porto conquistou a Youth League, coincidiu com a vitória do Sporting na Champions de futsal e houve uma felicitação conjunta. Agora não houve. António Costa está a ganhar ao Marcelo Rebelo de Sousa".