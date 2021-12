Francisco J. Marques:" É falso que o F. C. Porto esteja impedido de inscrever jogadores"

JN/Agências Hoje às 17:04 Facebook

O diretor de comunicação do F. C. Porto desmentiu notícias da imprensa nacional relativas ao impedimento dos dragões de inscrever jogadores por alegada dívida ao clube onde Zaidu foi formado.

Além de negar a proibição de inscrição de atletas Francisco J. Marques garantiu ainda que os dragões já efetuaram o devido pagamento ao Jega United, relativamente aos direitos de formação do defesa esquerdo nigeriano.

"Porque hoje é dia da Restauração, vamos lá restaurar a verdade. É falso que o F. C. Porto esteja impedido de inscrever jogadores e é falso que o F. C. Porto tenha uma dívida para com o Jega United, da Nigéria. O F. C. Porto nunca soube da existência sequer deste clube, quanto mais que reclamava direitos de formação relativos ao jogador Zaidu. Quando foi notificado efetuou o pagamento", escreveu o responsável pela comunicação portista, no Twitter.

A reação de Francisco J. Marques surge na sequência de notícias na imprensa nacional, esta quarta-feira, que dão conta de que os azuis e brancos foram impedidos de inscrever jogadores precisamente por ter uma dívida de 42,5 mil euros ao Jega United Football Academy, clube onde o nigeriano fez a formação, relativa ao mecanismo de solidariedade.