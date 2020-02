Francisco J. Marques e o pedido do Benfica: "A absoluta falta de vergonha"

JN Hoje às 18:42 Facebook

O Benfica deixou, este domingo, críticas à arbitragem do jogo com o F. C. Porto e pediu que os clássicos com os azuis e brancos fossem dirigidos por árbitros estrangeiros. Os azuis e brancos já reagiram.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, considerou tal pedido "uma vergonha" e recordou "testemunhos em tribunal sobre subornos aos adversários".

"Estes senhores que segundo testemunhos em tribunal andavam a subornar adversários são incapazes de reconhecerem que não foram prejudicados. Árbitros internacionais? O Benfica sabe que não é possível e que é ofensivo para a arbitragem portuguesa", pode ler-se no Twitter.