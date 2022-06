Francisco J. Marques e o título de hóquei em patins: "O apito entupiu para o F. C. Porto"

JN Hoje às 16:38 Facebook

Diretor de comunicação dos dragões diz que o Benfica "começou a interferir no jogo decisivo mal acabou a quarta partida, com a tradicional inversão da verdade dos factos".

Não é só no futebol que a rivalidade entre Benfica e F. C. Porto extravasa para fora do terreno do jogo, com os dois clubes a trocarem acusações e críticas devido a incidentes ocorridos no campo. A final do campeonato de hóquei em patins é o mais recente exemplo disso, com águias e dragões a aquecerem os ânimos para o quinto jogo, que decidirá o campeão, depois de duas vitórias para cada lado nos quatro anteriores.

Depois de o Benfica visar a arbitragem do encontro de sábado (5-3 a favor das águias), este domingo Francisco J. Marques rebateu as críticas do rival.

"O campeonato de hóquei em patins vai decidir-se na negra, na quarta-feira à noite, mas o Benfica começou a interferir no jogo decisivo mal acabou a quarta partida, com a tradicional inversão da verdade dos factos, depois de beneficiar de uma arbitragem muito simpática. Em 15 minutos de jogo, um score de 7-0 em faltas, depois do 8-8 dos primeiros 16 minutos. Até que 21 minutos depois chegou a nona falta do Benfica, quando o resultado já era de 4-2. Só quem nunca viu um jogo de hóquei pode achar isto normal. O apito entupiu para o F. C. Porto e soltou-se para o Benfica", atirou o diretor de comunicação dos portistas, através do Twitter.

Francisco J. Marques reagiu ainda ao facto de o presidente da Federação de Patinagem ter que abandonar o Pavilhão da Luz no intervalo do jogo devido à contestação dos adeptos benfiquistas.

"Luís Sénica pode vir ao Dragão Arena assistir ao jogo decisivo, porque não será maltratado, nem incomodado. Os nossos adeptos serão, como habitualmente, inexcedíveis no apoio à equipa", acrescentou.