Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, criticou o VAR no lance do golo que deu origem ao golo de André Santos, pelo Belenenses, no Jamor, exigindo "consequências".

"Agora já tenho a certeza, o golo do Belenenses é irregular. Isto é muito grave, porque se comprova que o VAR só funciona às vezes. Exigem-se explicações e consequências", escreveu no Twitter.

O Belenenses SAD e o F. C. Porto empataram (1-1), este domingo no Jamor, na 13.ª jornada da Liga. André Santos inaugurou o marcador. Loum ainda marcou mas o golo foi anulado por fora de jogo. Alex Telles, de grande penalidade, empatou o encontro.