Francisco J. Marques exige "respeito" após comentários na Eleven sobre Taremi

Diretor de comunicação do F.C. Porto volta a falar do "centralismo" e atira-se a comentadores de padel da Eleven: "são doentes".

Francisco J. Marques recorreu à rede social Twitter para criticar a estação televisiva Eleven Sports e os comentadores de padel do canal, que durante uma transmissão referiram, durante um comentário sobre o fair play das equipas, que "aqui não há Taremis".

"Mais uma para a coleção. Mais uma vez a Eleven goza com o FC Porto e com o nosso jogador Taremi. Estes senhores são doentes. E sim, o centralismo é isto, são os comentadores de Lisboa a falarem para todo o país segundo a cartilha do próprio umbigo, sem respeito", escreveu o diretor de comunicação dos dragões.

Numa segunda publicação, afirma que a "Eleven não pode continuar a pactuar com este género de coisas".

Entretanto, a Eleven já reagiu, garantindo que "não se revê neste tipo de comportamentos", e que "foram tomadas as medidas necessárias para que não se volte a repetir".

Posteriormente, Francisco J. Marques revelou que recebeu uma chamada por parte dos responsáveis da Eleven. "A Eleven teve o cuidado de ligar para dizer que irá reforçar as medidas de controlo sobre este género de situações. Oxalá não volte a repetir-se", escreveu.