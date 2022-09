JN Ontem às 23:48 Facebook

O diretor de Comunicação do F. C. Porto, Francisco J. Marques, negou, esta terça-feira as notícias que apontavam um suposto problema entre o treinador Sérgio Conceição e o médico do clube, Nélson Puga, em relação à utilização de Otávio no jogo da Champions com o Club Brugge.

O médio internacional português lesionou-se em Madrid, frente ao Atlético, e voltou à competição uma semana depois, no Dragão, frente ao clube belga, tendo sido noticiado, depois, uma alegada quebra de confiança entre o técnico e o líder do departamento médico dos dragões.

"Não existem tensões entre o departamento médico do F. C. Porto, que está sempre em sintonia com a equipa técnica", afirmou Francisco J. Marques.

"Não existem problemas entre Conceição e Nélson Puga. A utilização do jogador Otávio na Champions foi de acordo com toda a gente que tem de se pronunciar sobre isso. Criam factos falsos, ruído e alguns adeptos deixam-se iludir", concluiu o diretor de Comunicação do F. C. Porto.

A ausência de Nélson Puga no jogo com o Estoril também foi explicada no programa "Universo Porto da Bancada", do Porto Canal.

"Vamos então encontrar o motivo da terrível ausência do doutor Puga no jogo com o Estoril. O doutor Puga não esteve no jogo, porque há bastante tempo tinha sido convidado para ser padrinho de casamento de uma pessoa que lhe é próxima. Isso foi tudo preparado e combinado com a estrutura do futebol, com Sérgio Conceição, com o senhor presidente. Não houve problema nenhum. Hoje esteve a trabalhar no Olival e no próximo jogo estará com certeza a acompanhar a equipa, como faz há anos e anos", revelou Francisco J. Marques.