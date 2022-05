Francisco J. Marques: "Sempre a tentarem denegrir o F. C. Porto e as suas conquistas"

JN Ontem às 23:12 Facebook

Diretor de Comunicação dos dragões reagiu às recentes polémicas e disparou em todas as direções, visando o Benfica e o Sporting.

Francisco J. Marques veio, esta terça-feira, reagir, entre outras coisas, à decisão do Benfica em apresentar queixa contra quatro jogadores do F. C. Porto, devido a cânticos ofensivos.

"Já em fim de festa, houve aquela imagem do Otávio e do Fábio Cardoso e estão a tentar fazer disso um caso. Ontem, ouvi na rádio o Telmo Correia irritadíssimo com isso, mas nunca o vi irritadíssimo com assobios a imitar very-lights, que são sucessivamente feitos pela claque do Benfica nos jogos com o Sporting, numa situação que parodia a morte de um adepto da equipa adversária. E nunca o vi censurar isso. Era uma coisa que devia ser privada, mas infelizmente extravasou para as redes sociais e não devia ter acontecido. Querem fazer disso um caso... Sempre a tentarem denegrir o F. C. Porto e as suas conquistas", disse, ao "Porto Canal".

No mesmo sentido, diretor de comunicação dos dragões acusou ainda João Vaz Frade, ex-dirigente das águias, de "pedir que os jogadores do Benfica não fossem à Seleção Nacional estando lá o Otávio".

"Foi isso que aconteceu na última convocatória. Sinceramente, espero que isso não seja para prosseguir. Espero que o Benfica volte a ter jogadores na Seleção Nacional, porque podem contribuir para o sucesso da Seleção. Mas pessoas que foram incapazes de dizer uma palavra de tanta coisa que aconteceu, essa sim, muito grave, que causaram mortes, e vêm agora virgens ofendidas numa coisa que se diz em fim de festa?", questionou.

Também o Sporting e Miguel Braga, responsável pela comunicação dos leões, foram visados, com Francisco J. Marques a responder à acusação de que "Sérgio Conceição foi à sala de imprensa dizer mentiras e fazer-se de sonso".

"Isto tem que ver com o denominado caso da garagem do Dragão (...) Na origem de tudo isto, convém não esquecer que estão declarações do presidente do Sporting (Frederico Varandas) sobre o presidente do F. C. Porto e até sobre o clube. Na origem disto estão as declarações do senhor presidente do Sporting, que foi à sala de Imprensa do Dragão insultar o FC Porto e o presidente do FC Porto. E foi isso que motivou a reação, um pouco emotiva, e porventura exagerada, de pessoas do F. C. Porto. Mas não do Sérgio Conceição. Este desrespeito que agora faz regra no Sporting é uma coisa de se lamentar e notar", notou.

"Eu estava lá junto de onde tudo aconteceu e não vi o Sérgio Conceição. Aliás, no fim, quando se começou a falar, perguntei se era verdade que o Sérgio Conceição lá estava e disseram-me que tinha estado encostado à porta. Ou seja, a versão que o Sérgio Conceição sempre disse ser verdadeira. Juro que não o vi. Olhei para onde foi efervescente e aí o Sérgio Conceição não estava. Portanto, isso posso garantir. E podem ir ver às imagens de videovigilância, que eu estava lá", completou.