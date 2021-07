Francisco J. Marques suspenso 73 dias

JN Ontem às 22:19 Facebook

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu, esta quarta-feira, o diretor de comunicação do F. C. Porto com 73 dias de suspensão e uma multa de 5920 euros, por "ofensas à honra" de agentes da arbitragem.

No comunicado dos castigos divulgados, a SAD dos dragões também foi punida com 8570 euros de multa.

No que ao castigo de Francisco J. Marques diz repeito, em causa estão "declarações proferidas na comunicação social, sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração, nomeadamente de agentes de arbitragem", proferidas em entrevista ao Porto Canal.

O caso remonta a 23 de março deste ano, quando o diretor de comunicação azul e branco teceu críticas ao árbitro bracarense João Pinheiro, na sequência da arbitragem no jogo entre o Braga e o Benfica, que fechou a 23.ª jornada da Liga.