Francisco J. Marques suspenso três meses

O diretor de comunicação do F. C. Porto foi castigado, esta quarta-feira, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com três meses de suspensão e uma multa pesada.

Em causa, um tweet publicado a 11 de janeiro, no dia em que o Benfica recebeu o Desportivo das Aves. Francisco J. Marques deixou críticas à arbitragem: "O que aconteceu hoje na Luz foi perder a vergonha de vez, foi perder a decência. Não há outra maneira de o dizer. O penálti que permite ao Benfica empatar é falso como Judas, como o demostra a ausência de repetições da transmissão da BTV", pode ler-se.

O diretor de comunicação foi condenado a 90 dias de suspensão e a ainda a 7650 euros de multa.