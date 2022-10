Francisco J. Marques visa arbitragem em Guimarães: "Coitada da verdade desportiva"

JN Ontem às 23:51 Facebook

O diretor de comunicação do F. C. Porto deixou, este sábado, críticas a Luís Ferreira e à arbitragem do jogo entre o Vitória de Guimarães e o Benfica, que terminou 0-0.

"O VAR Luís Ferreira faz metade do trabalho e só intervém (e bem) para salvar o Benfica, porque no lance deste vídeo ficou caladinho. Coitada da verdade desportiva, tão maltratada. Um pontinho aqui, dois acolá e assim se brinca com a classificação", escreveu Francisco J. Marques.

Vitória de Guimarães e Benfica empataram (0-0), este sábado, no Minho, em jogo da oitava jornada da Liga. Com este resultado, a equipa de Roger Schmidt passa a contar 22 pontos, mais três do que o F. C. Porto, que ascendeu ao segundo posto, ao vencer por 4-1 na receção ao Sporting de Braga, agora terceiro, também com 19. O Vitória é nono, com 11. Os encarnados voltam a entrar em campo na quarta-feira para defrontar o PSG, em jogo a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.