Francisco José Carvalho: "Difícil convencer os jogadores a virem para Chaves"

O Grupo Desportivo de Chaves não descansou à sombra dos louros pela subida à Liga, no play-off com o Moreirense, e começou a trabalhar no dia seguinte, preparando a próxima época na condição de único representante de Trás-os-Montes e Alto Douro e do interior do país no principal escalão do futebol português. O presidente da SAD, Francisco José Carvalho, diz que a interioridade tem custos, nomeadamente na altura de contratar jogadores, e que há muito trabalho pela frente.

Depois de uma primeira parte do campeonato irregular, acreditou que seria possível recuperar e lutar pela subida?

Nunca duvidei. Quando a construímos o plantel estava confiante que iríamos lutar até ao final pela subida. Pelo menos para chegarmos ao play-off. Até novembro, as coisas não correram da melhor maneira. Em casa, a equipa estava forte, mas fora perdia muitos pontos. Tivemos muitas lesões e casos de covid, mas acreditava que iríamos dar um clique e quando ultrapassámos o período mau começámos a ganhar fora de casa.

Qual foi o segredo?

A união. Conseguimos criar um grupo forte. Estamos todos no mesmo barco, desde a senhora da limpeza ao presidente da SAD.