Francisco Moura, herói dos 3-2 ao Benfica, sonha com a seleção AA

Francisco Moura, o herói do Braga na vitória (3-2) sobre o Benfica, na Luz, ao apontar dois golos - foi o primeiro português a consegui-lo com a camisola dos guerreiros -, confessou, esta segunda-feira, em entrevista ao Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que sonha chegar à seleção principal de Portugal.

Depois de dois dias a receber "bastantes mensagens e telefonemas", o defesa/médio esquerdo ambiciona chegar à seleção AA, ele que foi campeão da Europa de Sub-19, em 2018. "Tenho sempre em mente esse sonho e esse objetivo", disse ao Canal 11.

Francisco Moura recordou ainda os dois golos que fez às águias, um feito nunca antes conseguido por um jogador português - o único bracarense que bisara antes no terreno das águias havia sido o espanhol Arias, em 1950, mas então os minhotos saíram derrotados por 4-2. "No primeiro golo, vi o Al Musrati, que tem uma grande visão de jogo, levantar a cabeça e fiz o movimento entre o lateral e o central. Foi um bom golo e um bom movimento. No segundo, foi o acreditar, fui até ao fim, houve um desentendimento entre eles (Vlachidimos e Otamendi), senti que nem falaram um com o outro, ficou aquela dúvida e consegui aproveitar", contou, acrescentando: "Estudámos bem os pontos fracos deles e, aproveitando os nossos pontos forte, fomos muito aguerridos, com muita união. Foi uma boa vitória".

Com o Braga no segundo lugar, com os mesmos pontos do Benfica e a quatro do líder Sporting, Francisco Moura afastou a pressão do título: "Pensamos jogo a jogo, não estamos focados nesse tipo [título] de coisas. Estamos a pensar no jogo com o Trofense (Taça de Portugal)".

Relativamente à carreira, admitiu que, aos 21 anos, tudo parece estar a acontecer "muito rápido", "Isto da covid-19 veio fazer as coisas acontecerem muito mais rápido, está a passar num instante. Estou feliz por esta oportunidade, quero continuar fiel ao que sou, humilde, e continuar a trabalhar para dar o meu melhor", salientou.

Definindo-se como um "jogador explosivo", Francisco Moura referiu que gosta mais de jogar a lateral, apesar de também fazer bem a posição de médio/extremo. "Consigo ler bem o jogo e perceber que momento será o certo para pressionar, ou ficar mais atrás, na posição. É uma boa qualidade minha", concluiu.