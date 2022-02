Francisco Moura interpreta papel de Galeno

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 19:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Ala esquerdo perfila-se como a solução de Carlos Carvalhal para ocupar a vaga no ataque.

A saída de Galeno para o F. C. Porto abriu uma vaga na ala esquerda nos arsenalistas. O extremo brasileiro habitualmente ocupava essa posição, num sistema híbrido de Carlos Carvalhal, em que funcionava como extremo quando a equipa atacava e defendia como lateral em momento defensivo. Sem o versátil jogador, o treinador do Braga deverá apostar em Francisco Moura. O jovem, de 22 anos, foi sempre titular na ala esquerda quando Galeno esteve indisponível, por exemplo, contra o F. C. Porto, Boavista e Belenenses SAD.

Ainda com Sequeira fora das opções por lesão, a escolha mais natural parece mesmo ser Francisco Moura. Não só por já ter sido o escolhido no passado, mas também por ser um jogador eficaz a atacar e seguro a defender. Outra possibilidade é a adaptação de um futebolista mais ofensivo naquela posição, o que poderia ser contraproducente dadas as características dos extremos disponíveis.