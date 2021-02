Francisco Moura prolonga ligação ao S. C. Braga até 2026

Nuno Barbosa Hoje às 19:33 Facebook

Cobiçado pelo Barcelona, o lateral esquerdo Francisco Moura prolongou a ligação ao S. C. Braga por mais três anos, até 30 de junho de 2026. O presidente dos arsenalistas, António Salvador, amarra assim mais uma joia da formação do clube.

O S. C. Braga anunciou esta terça-feira a renovação do jovem lateral, de 21 anos, que em princípio só voltará ao ativo na próxima temporada, depois de ter sofrido uma entorse do joelho esquerdo com lesão do ligamento cruzado anterior, que o atirou para a mesa de operações, no final de novembro de 2020.

Recorde-se que Francisco Moura estreou-se na equipa principal do S. C. Braga esta temporada, pelas mãos de Carlos Carvalhal. Até se lesionar num treino, cumpriu oito jogos e apontou dois golos, ambos contra o Benfica, em jogo da sétima jornada da Liga, que os arsenalistas venceram, na Luz, por 2-3.

Foi esse o último jogo que Francisco Moura fez. Agora encontra-se em processo de recuperação à lesão que o manterá afastado da competição até ao final da época.



O jovem lateral representado pela ProEleven, de Carlos Gonçalves, tinha uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros e, segundo apurou o JN, subiu agora para 30 milhões de euros.