Francisco Moura pronto para o regresso

Oito meses depois de se ter lesionado com gravidade (entorse do joelho esquerdo com lesão do ligamento cruzado anterior), Francisco Moura, lateral esquerdo do Braga está ansioso pelo regresso e abordou o longo período de recuperação pelo qual teve de atravessar, numa altura em que se começava a mostrar importante na equipa bracarense.

"Foram meses complicados. A ajuda de todo o 'staff', do departamento médico e dos meus colegas, foi importante para mim. Agora, estou pronto para voltar e isso é o mais importante", disse aos meios de comunicação do clube, no estágio da equipa no Algarve.

O jovem defesa espera uma época sem lesões e quer "entrar na equipa de forma progressiva", para recuperar os bons índices apresentados antes da gravíssima lesão sofrida num treino, pois até vinha de um 'bis' contra o Benfica, na Luz, na vitória por 3-2 dos 'Gverreiros'.

Com o primeiro compromisso oficial de 2021/22 agendado para 31 de julho, quando entrarem em campo para defrontar o Sporting, a contar para a Supertaça, Moura mostra-se confiante com a preparação do grupo. "A equipa tem-se sentido bem, temos ajudado os novos colegas a integrarem-se. Estamos a preparar-nos para entrar bem já no primeiro jogo", rematou.