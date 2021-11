Francisco Neto divulga convocatória para jornada dupla

JN Hoje às 14:38 Facebook

Francisco Neto divulgou, esta segunda-feira, a convocatória para os próximos jogos da Seleção Nacional Feminina A, diante de Israel e Alemanha, de apuramento para o Campeonato do Mundo Austrália e Nova Zelândia 2023.

A presença de Clara Moreira é a grande novidade na lista de 23 jogadoras convocadas. A defesa-central do emblema francês FF Yzeure, que já foi chamada à Seleção B de Portugal, onde realizou um jogo, vai estrear-se na seleção principal. Quem também regressa às convocadas é a centrocampista do SC Braga Vanessa Marques, após meses de ausência.

A Equipa das Quinas recebe a sua congénere israelita no dia 25 de novembro, às 18 horas, no Estádio Municipal de Portimão, e encontra a Alemanha cinco dias depois, a 30 de novembro, à mesma hora, no Estádio de São Luís, em Faro.

Portugal ocupa o segundo lugar do Grupo H, com 10 pontos, menos dois que a líder Alemanha. A formação lusa somou por vitórias os últimos três jogos disputados no apuramento: venceu por 5-0 na Bulgária, bateu a Sérvia por 2-1 no Estádio do Bonfim e bateu Israel por 4-0 em Telavive.