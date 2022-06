Francisco Neto e Carolina Mendes querem ver seleção crescer antes do Europeu

JN/Agências Hoje às 14:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O selecionador português de futebol feminino, Francisco Neto, considerou que a preparação da equipa para a participação no Campeonato da Europa, em Inglaterra, se encontra numa fase que permite ao conjunto das quinas "crescer".

"Tudo aquilo que temos vindo a falar e trabalhar ainda está num período que nos permite crescer. Quando chegar a competição é que iremos ter a real noção dos efeitos do que temos vindo a fazer," afirmou, aos jornalistas, na véspera de mais um jogo de preparação para o Euro 2022, novamente com a Grécia, depois do triunfo por 4-0 sobre as helénicas, na quarta-feira.

Nesse sentido, Francisco Neto pretende ver ainda mais e melhor por parte da seleção nacional, assim como aprimorar alguns aspetos menos positivos detetados no encontro anterior.

"O grande objetivo é preparar as jogadoras e dotá-las de capacidade, depois de algum tempo de paragem no final da época. Depois, também tiveram algum período de férias e é bom recomeçar. Ao nível competitivo, senti que era necessário elevar um pouco o nível", acrescentou.

Também Carolina Mendes, uma das jogadoras 'centenárias' em internacionalizações por Portugal neste grupo de trabalho (105 jogos), transmitiu confiança após a boa prestação no primeiro jogo ante a Grécia, considerando que o segundo embate com as helénicas será "mais uma oportunidade para consolidar" o que tem sido feito nos treinos.

No que respeita à fase final do Euro 2022, a avançada do Sporting de Braga assegurou que as jogadoras vão ter "máxima dedicação, suar a camisola", com a ambição de "fazer igual ou melhor" do que no último Europeu.

"Temos de encarar os jogos com a máxima seriedade. Queremos ganhar, porque queremos passar a fase de grupos. Há que continuar este trabalho para chegarmos lá preparadas", concluiu.

PUB

O Europeu de futebol feminino de 2022 realiza-se de 6 a 31 de julho, em Inglaterra. Portugal, chamado a substituir a excluída Rússia, integra o Grupo C, juntamente com Suíça (que defronta em 9 de julho), Países Baixos (13) e Suécia (17).