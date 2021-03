Francisco Neto já divulgou convocatória para o play-off

JN Hoje às 16:52 Facebook

O selecionador nacional feminino Francisco Neto divulgou esta quarta-feira as 25 jogadores escolhidas para disputarem por Portugal o play-off de acesso ao Europeu de 2022 frente à Rússia.

Nas eleitas destaca-se o regresso da defesa Mariana Azevedo, do Famalicão, que ainda não se estreou pelas quinas em jogos oficiais.

O primeiro encontro do play-off está marcado para o próximo dia 9 de abril, pelas 18.30 horas, no Estádio do Restelo, em Lisboa, com a segunda mão a ter lugar dia 13, pelas 15 horas, em Moscovo, na Sapsan Arena, casa do Kasanka.

A concentração está marcada para o dia 31 de março, na cidade do Futebol, em Oeiras.

A fase final do Campeonato da Europa 2022 decorrerá em Inglaterra, de 6 a 31 de julho.

Eis a lista das 25 jogadoras convocadas:

Aston Villa: Diana Silva

Famalicão: Rute Costa e Mariana Azevedo

Ferencvaros: Vanessa Marques

Fiorentina: Cláudia Neto

Marítimo: Telma Encarnação

Lyon: Jéssica Siva

S. C. Braga: Diana Gomes, Dolores Silva e Andreia Norton

Benfica: Sílvia Rebelo, Carole Costa, Andreia Faria, Kika Nazareth e Catarina Amado

Sporting: Ana Borges, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Andreia Jacinto, Inês Pereira, Patrícia Morais, Joana Marchão, Alicia Correia, Ana Capeta e Carolina Mendes