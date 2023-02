Francisco Neto quer aproveitar particular para "corrigir detalhes"

JN/Agências Hoje às 12:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O selecionador nacional, Francisco Neto, quer aproveitar o particular com a Nova Zelândia para "corrigir detalhes" e estimular a equipa para o play-off intercontinental de acesso ao Mundial 2023.

"Acima de tudo, queremos aproveitar o jogo com a Nova Zelândia para ter boas sensações e, ao mesmo tempo, corrigir detalhes na equipa e nas jogadoras. Queremos prepará-las e estimulá-las para aquilo que será o grande jogo do dia 22, que é o mais importante para nós", assinalou o treinador português.

Portugal prepara o jogo do play-off intercontinental, com Tailândia ou Camarões, a disputar na próxima quarta-feira, que pode valer um apuramento inédito para o Mundial, que em 2023 se realiza na Austrália e Nova Zelândia.

PUB

"Tailândia e Camarões têm experiência de Campeonato do Mundo e querem muito lá estar, tal como nós. Seja quem for o adversário, será complicado e virá moralizado por uma vitória", disse ainda Francisco Neto.

Desde sábado que a seleção das quinas está concentrada em Hamilton, na Nova Zelândia, mas desde então a equipa apenas efetuou dois treinos no relvado, à chegada e na quarta-feira, devido à tempestade, motivada pelo ciclone Gabrielle, que afetou o país.

"Dentro do que nos foi permitido, e no espaço que tínhamos, procurámos estimular fisiologicamente as jogadoras, mesmo sem trabalho de campo. Além disso, fizemos muito trabalho de vídeo e análise dos adversários. Ontem [quarta-feira] voltámos a treinar no campo e focámo-nos na estratégia para o jogo com a Nova Zelândia", assinalou o treinador.