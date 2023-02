Francisco Neto: "Saio com boas sensações, mas há coisas a corrigir"

JN/Agências Hoje às 09:51 Facebook

Após a goleada, em Hamilton, à Nova Zelândia (5-0), no último particular antes de disputar, na quarta-feira, o Play-off de acesso ao Mundial2023, Francisco Neto, selecionador português de futebol feminino diz que a equipa lusa ainda precisa de algumas afinações, mas mostra-se otimista.

Declarações no final do encontro particular Nova Zelândia-Portugal (0-5), de preparação para o Play-off Intercontinental de apuramento para o Mundial feminino de 2023, disputado em Hamilton:

- Francisco Neto (selecionador de Portugal): "Saio daqui com boas sensações, mas há coisas a corrigir. O próximo jogo será completamente diferente, seja qual for o adversário [Camarões ou Tailândia], que nós amanhã [sábado] já iremos saber quem é. Vai-nos colocar um padrão de problemas completamente diferentes.

Mas, claro, estamos felizes. Ganhar é sempre bom e ganhar por estes números a nível internacional é muito difícil. Hoje fomos competentes para marcar cinco golos e podíamos ter marcado mais.

Vamos com boas sensações, mas temos algumas coisas para melhorar, que não gostámos, e queremos ser melhores.

Acima de tudo, nos momentos de transição, expusemo-nos em demasia sem necessidade. As jogadoras procuraram o que temos vindo a fazer, mas, no momento de perda, eu quero que a equipa esteja mais próxima para poder não permitir algumas transições às adversárias. São aspetos que vamos trabalhar, ajustar.

Esta equipa tem vindo a crescer muito e temos dito sempre que contamos com todas, que todas têm um papel. Para nós, não há titulares nem suplentes. Todas contam e hoje também estou muito feliz pela estreia da Ana Seiça.

As jogadoras foram competentes a responder à estratégia que tínhamos delineado e as coisas foram acontecendo normalmente. E, depois, aconteceu algo normal nestes jogos: uma equipa fica muito confiante e a outra não fica tão confiante.

Hoje, o objetivo passava também por dar o máximo de minutos ao máximo de jogadoras, o que conseguimos, e também por não ter lesões, algo importante para nós. Também foi um dia perfeito nesse aspeto".