Franclim Carvalho: "Expulsão? Não posso dizer aos jogadores para tirar o pé"

O treinador do Belenenses SAD destacou a boa exibição da equipa nos primeiros minutos e admitiu que a expulsão condicionou a estratégia.

"Houve uma entrada muito forte da nossa equipa e um comportamento muito bom dos jogadores. Depois, um F. C. Porto muito forte, com uma variabilidade de jogo muito grande. Tentámos anular e retardar ao máximo qualquer golo do adversário, se viesse a acontecer. Conseguimos até determinado momento, com alguma sorte também, temos de admitir isto, não há que enganar", começou por dizer Franclim Carvalho, considerando que a expulsão trouxe dificuldades ao Belenenses.

"Provavelmente vai acontecer mais vezes, não posso é dizer aos jogadores que comecem a tirar o pé para ninguém ser expulso. Os jogadores têm de ter a agressividade e perceber o momento, a zona em que estamos, se têm amarelo ou não. Eu não vi o lance ainda, o árbitro decidiu assim. Não tenho de comentar isso. Claramente que é mais difícil com menos um, mas acho que os rapazes tiveram um comportamento bom", concluiu.

O F. C. Porto venceu (4-1), no Jamor, o Belenenses SAD em jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga. Abel Camará, Evanilson, com um hat-trick, e Taremi marcaram os golos. Com esta vitória, os dragões continuam na liderança do campeonato com 50 pontos, com mais três do que o Sporting e nove que o Benfica, enquanto o Belenenses SAD é 18.º e último com apenas 11.