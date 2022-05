Franclim Carvalho vai ser adjunto de Artur Jorge no Braga

Treinador desvinculou-se da Belenenses SAD, que orientou na presente temporada, para regressar ao clube minhoto.

Franclim Carvalho vai ser o treinador adjunto de Artur Jorge, recém-promovido à equipa principal do Braga após a saída de Carlos Carvalhal. Este é um regresso do técnico ao Minho, após ter trabalhado com Artur Jorge nos sub-17 e sub-19, entre 2018 e 2020.

O treinador português de 35 anos esteve no comando técnico da Belenenses SAD esta temporada, e desvinculou-se dos azuis para voltar a Braga. Terá um contrato válido por duas épocas, o mesmo que Artur Jorge.