Franco Israel muito próximo de ser leão

André Bucho Hoje às 23:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Juventus salvaguarda parte de uma futura venda do uruguaio.

Estão praticamente fechadas as negociações entre Sporting e Juventus para a transferência de Franco Israel, guarda-redes de 22 anos que chegará a Alvalade para ser o número dois da baliza leonina. O valor de um milhão de euros há muito que estava definido, mas faltava o entendimento para a percentagem de uma futura transferência, com o clube de Turim a exigir 50%. Após as negociações, sabe o JN, ficou assente que essa percentagem será inferior.

O jogador há muito que sabia do interesse do Sporting e vê com bons olhos a mudança para Alvalade, pelo que os termos pessoais serão rapidamente acordados. O guardião viajará em breve para Lisboa, onde deverá rubricar contrato até 2027. Está assim encontrado o substituto de João Virgínia, que regressou ao Everton após empréstimo de um ano.