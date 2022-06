Franco Israel para fechar esta semana

André Bucho Hoje às 00:00 Facebook

Clube de Alvalade prossegue negociações com a Juventus pelo guarda-redes de 22 anos.

Depois de apresentada a primeira oferta por Franco Israel, as conversas entre Sporting e Juventus prosseguem de forma a chegar a entendimento. Segundo apurou o JN, a SAD de Alvalade quer resolver este dossiê com brevidade e espera chegar a acordo com a equipa de Turim e o guardião uruguaio até ao final desta semana. Para o jogador, os leões preparam um contrato de cinco anos, mas terão ainda de chegar a entendimento quanto à percentagem de uma futura venda que a "Vecchia Signora" deseja reter.

Franco Israel chega para ser número dois de Adán e o projeto do Sporting agrada-lhe quer numa perspetiva imediata, onde espera jogar alguns jogos, quer de futuro, acreditando que poderá ser o sucessor do espanhol, de 35 anos.