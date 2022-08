Franco Israel sai das sombras e assume a baliza

Prestes a começar o campeonato, o guarda-redes uruguaio vai ter um teste de fogo nos leões e disputar, aos 22 anos, os primeiros jogos numa equipa sénior.

Um dos motivos que levou Franco Isarel a aceitar assinar pelo clube de Alvalade foi a oportunidade de, garantiu o próprio em entrevista, disputar os jogos das Taças de Portugal e da Liga. Mas, a poucos dias de começar mais um campeonato, o guarda-redes uruguaio vai mais além e irá estrear-se na Liga e na Champions.

Com a lesão de António Adán, habitual titular, Franco Israel, um dos reforços dos leões para a nova época e que disputou três jogos na pré-temporada, vai sair da "sombra" do experiente espanhol e assumir a baliza do Sporting nos primeiros jogos, um deles o clássico frente ao F. C. Porto. Um grande passo para o uruguaio, que nunca disputou um duelo por uma equipa principal.