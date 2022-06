Franco Israel só com cláusula de recompra

André Bucho Hoje às 01:07 Facebook

Leões avançaram com proposta na casa do milhão de euros pelo jovem guardião uruguaio. Juventus quer incluir garantias futuras

Falhada a hipótese de manter João Virgínia com número dois da baliza para a próxima temporada, os leões já definiram Franco Israel como alvo para ocupar a vaga aberta no plantel. O uruguaio, titular da equipa sub-23 da Juventus, está a par do interesse verde e branco e, segundo apurámos, já mereceu a apresentação de uma proposta formal da administração leonina. Aos escritórios de Turim chegou uma oferta de um milhão de euros, aos quais se somam objetivos, mas o gigante italiano procura valores superiores e quer salvaguardar-se no futuro, uma vez que Israel tem apenas 22 anos e é considerado uma das grandes promessas do futebol uruguaio. Assim, a "Vecchia Signora" pretende manter uma percentagem do passe do guardião e, ao mesmo tempo, adicionar uma cláusula de recompra da parte do passe que o Sporting quer adquirir.

O jovem guarda-redes, de resto, está muito interessado em representar o Sporting, pois vê Alvalade como o contexto ideal para continuar a carreira. Com Adán como titular indiscutível da baliza, Franco Israel acredita que, ainda assim, terá várias oportunidades para ser lançado de início. Além disso, a idade do guarda-redes espanhol (35 anos) pode abrir-lhe a porta da titularidade num futuro próximo.