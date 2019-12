Frango de De Gea e regresso de Pogba em desaire do United com último classificado

Hoje às 19:08 Facebook

O Manchester United foi, este domingo, derrotado pelo último classificado, o Watford, por 2-0, num jogo que ficou marcado por um frango de De Gea e o regresso de Paul Pogba à equipa.

Com um nulo ao intervalo, a história do jogo em Vicarage Road começou a escrever-se aos 49 minutos, quando De Gea deixou passar entre as mãos uma bola aparentemente inofensiva, num remate do senegalês Ismaila Sarr, aos 50.

Desconcentrado, o United não teve sequer tempo de reação e quatro minutos depois, com falta de Wan-Bissaka sobre Sarr, uma grande penalidade, que Troy Deeney converteu, dando um confortável 2-0 ao Watford.

Soljskaer ainda fez entrar Paul Pogba, aos 64, mas o United foi incapaz de mudar o rumo dos acontecimentos, numa época em que continua demasiado inconstante, com cinco derrotas e sete empates em 18 jornadas, pouco para o clube.

O médio internacional francês não jogava desde 30 de setembro, há quase três meses, devido a uma lesão no tornozelo, mas esta época só venceu um dos sete jogos que disputou com o United, num desempenho que tem duas derrotas e quatro empates.

A equipa do Manchester United segue em oitavo lugar na Premier League e pode ainda hoje ver o Tottenham, treinado por José Mourinho, que tem mais um ponto, aumentar a distância, com os spurs a receberem o Chelsea.

Já o Watford é último classificado, numa tabela liderada pelo Liverpool, tendo apenas 12 pontos somados e duas vitórias em 18 jornadas.