Frank Lampard eleito treinador do mês em Inglaterra

A lenda do Chelsea, Frank Lampard, habituou-se a levantar troféus durante muitos anos enquanto jogador. Três meses depois de iniciar a sua primeira época como líder dos "Blues", coleta o prémio de treinador do mês da Premier League.

O mês de outubro sorriu à equipa do Chelsea, que conquistou três vitórias em outros tantos jogos na liga inglesa. Os londrinos têm realizado exibições interessantes que acima de tudo, têm dado resultados. O principal responsável dessas proezas é o técnico Frank Lampard, daí ter sido nomeado o melhor treinador do mês de outubro da Premier League.

Está para completar um ano que o Chelsea levou um castigo que proibiu a contratação de jogadores na janela de transferências da época 2019/2020. O único jogador contratado foi o americano Christian Pulisic por já ter chegado a acordo para o início da presente época antes dessa proibição. O facto de não poderem ir ao mercado era um fator que complicava a situação do Chelsea, principalmente por ser um clube ativo no mercado.

Chegou então Frank Lampard com a responsabilidade de pegar no Chelsea sem poder comprar nenhum jogador. A solução passou por aproveitar jogadores que estavam emprestados como Mason Mount, Tammy Abraham, Reece James e Fikayo Tomori. Curiosamente, todos eles se têm destacado na equipa londrina.

Os "Blues" derrotaram o Southampton, o Newcastle e o Burnley no mês de outubro Foto: LUSA/Chelsea

Lampard conquistou novamente o coração dos adeptos, desta vez como treinador principal do Chelsea e sente-se bastante orgulhoso com a proeza: "Ganhar um prémio individual com este é a altura perfeita para apreciar o trabalho da equipa técnica desde a pré-época e dos jogadores que vão para dentro de campo e representam o clube".