Frankfurt afasta Barça, Roma goleia e segue em frente na Europa

Conjunto alemão elimina catalães com triunfo por 3-2. Zaniolo brilha no triunfo de Mourinho.

O Barcelona foi afastado, de forma surpreendente, na prova, após perder em casa com o Eintracht Frankfurt, por 3-2. Kostic inaugurou o marcador, aos quatro minutos, Borré aumentou diferença antes do intervalo, e já no segundo período o extremo sérvio assinou o 3-0. Depois de na primeira mão ter havido um empate (1-1), os catalães reagiram, nos descontos, com um golo de Busquets e um penálti de Depay, mas foi insuficiente para garantir a qualificação.

Já o West Ham ganhou de forma categórica em França, frente ao Lyon (3-0), e será adversário do Frankfurt nas meias-finais. Dawson, Rice e Bowen assinaram os golos do triunfo perante uma exibição decionante do conjunto francês. No outro jogo da Liga Europa, o RB Leipzig impôs-se com autoridade ante a Atalanta, em Itália, com André Silva no onze alemão. Venceu por 2-0, fruto de um bis de Nkunku, e passa às meias-finais.

Por seu lado, na Liga Conferência, a Roma, de José Mourinho, esmagou o Bodo/Glimt por 4-0, após uma controversa primeira mão (1-2), em que houve troca de agressões entre equipas técnicas dos dois conjuntos. Zaniolo brilhou com um hat-trick, o outro tento foi apontado por Tammy Abraham.

Já o Leicester venceu na Holanda o PSV Eindhoven, por 2-1, e garantiu a passagem, depois do nulo na primeira mão. Zahavi abriu o marcador, mas Maddison e o português Ricardo Pereira deram a volta.

Na República Checa, o Feyenoord seguiu em frente na prova ao vencer o Slavia de Praga, por 3-1. Na primeira mão, o resultado tinha sido 3-3. Finalmente, o Marselha, que tinha vencido por 2-1 no primeiro jogo, também passou ao derrotar novamente o PAOK, desta vez por 1-0. O único golo da noite pertenceu ao internacional gaulês Payet.