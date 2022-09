Frankfurt "entusiasmado" para o jogo com Sporting "forte"

JN/Agências Hoje às 16:00 Facebook

O treinador Oliver Glasner elogiou os leões, adversário que apadrinhará a estreia oficial do clube alemão na Champions.

O treinador do Eintracht Frankfurt confidenciou estar "ansioso" por ouvir o hino oficial da Liga dos Campeões pela primeira vez, no duelo de amanhã, frente ao Sporting, um adversário "forte", referente à primeira jornada do Grupo D.

"Estamos entusiasmados por recebermos a recompensa por um desempenho excelente na última época e ansiosos por ouvir o hino da Liga dos Campeões pela primeira vez no nosso estádio", disse Oliver Glasner, citado pela página oficial da UEFA, depois de ter conduzido a equipa germânica à conquista da Liga Europa na temporada de 2021/22.

"Vamos defrontar um forte adversário, mas temos estado em boa forma ultimamente e queremos presentear os nossos adeptos com outra grande noite", acrescentou.

O médio internacional suíço Djibril Sow quer "levar essa energia positiva para o jogo". "Há que representar o Eintracht da melhor maneira possível e jogar o futebol que nos deu tantos elogios na última temporada", disse.

Quarta-feira, o desafio entre Sporting e Eintracht Frankfurt começa às 17.45 horas, sob arbitrarem do israelita Orel Grinfeeld.