Frankfurt sagra-se campeão nos penáltis

O Frankfurt, com Gonçalo Paciência no banco, sagrou-se campeão da Liga Europa, nos penáltis, após uma igualdade a um golo no tempo regulamentar e prolongamento, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilha).

Após um primeiro tempo em que as redes se mantiveram imóveis a segunda parte do Frankfurt-Rangers trouxe golos. Primeiro, Aribo aproveitou o deslize de um defesa da equipa alemã para se isolar e fazer o primeiro do jogo, num remate bem colocado.

Passados poucos minutos foi a vez de os adeptos alemães festejarem, quando Borré apareceu na área para finalizar "à ponta de lança", antecipando-se à defensiva adversária e restabelecendo a igualdade no marcador.

Apesar de as equipas se apresentarem num bom plano em termos ofensivos não houve mais golos e por isso o jogo teve de ir a prolongamento, seguindo depois para as grandes penalidades.

Aí os alemães foram mais forte e marcaram os cinco penáltis, sendo que do lado escocês foi Aaron Ramsey a falhar.

PUB

Esta é apenas a segunda conquista europeia do Rangers, depois de ter vencido a Taça das Taças, na época 1971/72.