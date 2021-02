Frankis Carol deixa Sporting e ruma ao Qatar

Hoje às 19:49 Facebook

O Sporting anunciou esta quinta-feira a saída do andebolista catarense de origem cubana ​​​​​​​Frankis Carol, que se sagrou o melhor marcador do Mundial2021, no Egito, com um agradecimento nas redes sociais.

"Foram dez épocas que jamais esqueceremos. Obrigado e boa sorte, Frankis", referem os leões, confirmando a anunciada saída do lateral Frankis Carol, de 33 anos, que irá representar o Al-Arabi, do Qatar, país que representou no Mundial2021.

Nos 10 anos em que envergou a camisola do Sporting, Frankis Carol, que terminava contrato no final da presente época, conquistou dois Campeonatos Nacionais, uma Taça Challenge, três Taças de Portugal e uma Supertaça de Portugal.

Frankis Carol, ao serviço da seleção do Qatar, conta ainda no seu currículo com as conquistas das Taça da Ásia de 2018 - em que foi considerado o melhor jogador da competição (MVP) -, e de 2020.

O Al-Arabi anunciou esta semana a contratação de Frankis Carol, melhor marcador do Mundial2021, com 58 golos, referindo, nos canais de comunicação, a celebração de um contrato por cinco temporadas com o lateral.