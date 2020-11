Fransérgio testa negativo à covid-19

Nuno Barbosa Hoje às 22:25 Facebook

Depois de ter testado positivo à covid-19 a 2 de novembro, Fransérgio realizou um novo teste sexta-feira e já testou negativo. O médio do S. C. Braga é, assim, opção para o duelo de quinta-feira, frente ao Leicester, no Municipal de Braga, a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

"Já deu negativo, já treinou normalmente este sábado, com os que não estavam convocados, e a partir de agora está em condições de ajudar a equipa. Pode ser opção para quinta-feira", confirmou o treinador Carlos Carvalhal, em conferência de Imprensa realizada este sábado, após o triunfo arsenalista sobre o Trofense, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O plantel minhoto vai agora cumprir um dia de folga e, segunda-feira, Fransérgio já vai integrar a preparação para o jogo com o Leicester.