Fransérgio testou positivo à covid-19 e falha jogo com o Leicester

O treinador do S. C. Braga, Carlos Carvalhal, convocou 24 jogadores para o embate com o Leicester, marcado para esta quinta-feira, da terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa. De fora das opções ficou Fransérgio, por ter testado positivo à covid-19.

O médio acusou positivo nos testes realizados na segunda-feira. Está assintomático e em isolamento desde o momento em que soube o resultado. Como cumpria castigo na Liga, pela expulsão frente ao V. Guimarães, Fransérgio não esteve em contacto com o restante plantel do S. C. Braga desde o fim de semana. Todos os restantes jogadores e staff arsenalistas testaram negativo.

Apesar de ter falhado o jogo com o Famalicão, Fransérgio também foi testado para esse jogo da Liga, tal como todos os elementos do grupo de trabalho do S. C. Braga, mas aí o médio teve resultado negativo.

Outra baixa nas escolhas de Carvalhal é Ricardo Horta. O avançado está a contas com uma lesão muscular e é provável que também falhe o jogo seguinte a este da Liga Europa, frente ao Benfica, para o campeonato.

Eis a lista de convocados para o duelo da UEFA:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá, Rogério e Hornicek;

Defesas: Zé Carlos, Esgaio, Francisco Moura, Sequeira, Rolando, Tormena, David Carmo, Raul Silva, Bruno Viana;

Médios: Al Musrati, Castro, André Horta, João Novais;

Avançados: Nico Gaitán, Galeno, Iuri Medeiros, Abel Ruiz, Schettine, Paulinho e Hernâni