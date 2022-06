Frase polémica de Klopp em 2016 recuperada após a contratação de Darwin

JN Hoje às 14:05 Facebook

Há seis anos, numa altura em que o Manchester United de José Mourinho contratou Paul Pogba à Juventus por mais de 100 milhões de euros, o alemão dizia que "quando o futebol se tornar nisso, deixarei de ser treinador, porque isto é um jogo coletivo".

Como a internet não perdoa nem deixa nenhuma frase prescrever, poucas horas depois de confirmada a contratação de Darwin Núñez ao Benfica por uma verba que pode atingir os 100 milhões de euros, a frase de Jurgen Klopp foi recuperada por vários adeptos, que o acusam de incoerência.

"Se comprarem um jogador por 100 milhões (de libras) e ele se lesionar, então, vai tudo pelo cano", justificou, na altura, o treinador do Liverpool.

Em sua defesa, Jurgen Klopp colocou a questão em perspetiva três anos depois, quando admitiu não ter imaginado a forma exponencial como os valores das transferências de jogadores cresceram desde então.

"O mercado mudou mais do que esperava, mas mantenho o que disse sobre a transferência do Pogba. Talvez não tenha sido bem compreendido, mas a minha ideia era a de que, quando atingirmos o ponto em que o futebol for só sobre dinheiro, eu saio. E continuo a pensar dessa forma", disse, à televisão alemã ZDF.

O internacional uruguaio Darwin Núñez mudou-se para o Liverpool a troco de 75 milhões de euros, num negócio que pode atingir os 100 milhões de euros caso sejam atingidos determinados objetivos pelo jogador. Nas duas épocas que passou na Luz, Darwin marcou 48 golos, em 85 jogos.