Frederico Varandas: "Ugarte tem 95% de hipóteses de sair"

Em entrevista à Sporting TV, Frederico Varandas disse, nesta quinta-feira, que Manuel Ugarte ainda é jogador do clube e não do PSG. No entanto, admitiu que o médio uruguaio tem 95% de hipóteses de sair.

"Ugarte é um grande jogador. Excelente caráter e grande profissional. Mas que não é jogador do PSG, é do Sporting", realçou Frederico Varandas, precisando que o médio uruguaio tem 95% de chances de sair do clube leonino.

"Pode sair para dois grandes clubes europeus, um é sabido como o próprio disse, o PSG... O Chelsea? Não comento. Dois clubes bateram o valor da cláusula. Fizeram-lhe propostas do ponto de vista da carreira e salarial, primeiro ele optou por um, depois mudou para outro, como é normal. Nós dissemos as condições que seriam o valor da cláusula e outros custos que interpretamos que tem de ser o clube comprador a assumir. Ainda não está preto no branco com o PSG, há outro clube na disposição de dar este valor, acho que dificilmente vai ficar no Sporting", admitiu o dirigente leonino.

"Vamos ter de vender, mas não será um cenário catastrófico", realçou Frederico Varandas, garantindo que o Sporting não venderá mais nenhum jogador "que consideramos nuclear".

O presidente do Sporting assegurou que o clube vai "seguramente" comprar um avançado, sendo que o sueco Gyökeres, do Coventry, "é um dos referenciados".

"A nossa pré-época é independente do mercado, a verdade é que acreditamos que há muitos jovens jogadores que já estavam no plantel, mas que vão crescer do ponto de vista competitivo, disse, ainda, o presidente do Sporting.

Por outro lado, admitiu que a época 2022/23 não correu desportivamente bem. "Temos de ser mais eficazes", apontou, a propósito.