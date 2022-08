Frederico Figueiredo vence em Miranda do Corvo e é o novo líder

Corredor da Glassdrive/Q8/Anicolor venceu 5.ª etapa da Volta a Portugal, com um final muito duro em Miranda do Corvo, e herdou liderança da corrida do companheiro Maurício Moreira, que teve uma quebra na parte final da tirada.

Frederico Figueiredo mostrou esta quarta-feira ser um dos mais fortes trepadores do pelotão nacional arrasando toda a concorrência na 5.ª etapa da Volta da Portugal, vencendo a etapa e tirando a camisola amarela ao seu companheiro de equipa Mauricio Moreira.

O ciclista lisboeta, de 31 anos, desferiu um ataque demolidor a quatro quilómetros da meta, numa das mais duras subidas da história da prova, e isolou-se na dianteira, sem a companhia de Maurício Moreira, que teve uma quebra, e não conseguiu seguir o companheiro.

O uruguaio ainda recuperou algum fôlego na parte final, mas não foi além do quarto posto, atrás de Henrique Casimiro (Efapel) e Luís Fernandes (RP/Paredes/Boavista), que respetivamente completaram o pódio do dia, todos com 37 segundos de desvantagem para Figueiredo.

Nas contas da geral, Frederico Figueiredo tem agora sete segundos de vantagem para Mauricio Moreira, e 38 para Luís Fernandes, sendo o corredor mais próximo do trio da frente António Carvalho, também da Glassdrive, mas a mais de dois minutos de distância.

Esta quinta-feira as dificuldades abrandam um pouco, com a ligação de 159,9 quilómetros entre Águeda e Maia.