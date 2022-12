Frederico Morais avança no Haleiwa Challenger

JN/Agências Hoje às 17:50 Facebook

O surfista português Frederico ​​​​​​​Morais venceu na quarta-feira a 16.ª bateria da 'ronda dos 64', na última prova das "Challenger Series" da Liga Mundial de Surf (WSL), que decorre em Haleiwa, no Havai, garantindo um lugar na próxima fase.

'Kikas' fez 11,47 pontos (em 20 possíveis) nas suas duas melhores ondas (7,50 e 3,97), batendo o australiano Ryan Callinan (10,20), o francês Michel Bourez (8,60) e o peruano Lucca Mesinas (5,10), num 'heat' (bateria) em que todos os participantes são ex-competidores da elite mundial do surf.

Horas antes, Vasco Ribeiro, que tal como Frederico Morais teve entrada direta para a segunda ronda (devido ao 'ranking'), também venceu a sua bateria (a segunda) e avançou, marcando 12,27 pontos nas suas duas melhores ondas (6,67 e 5,60), e superando o francês Justin Becret (11,67), o brasileiro Alejo Moniz (10,67) e o havaiano Seth Moniz (8,80).

Na terça-feira, dia do arranque da competição, Mafalda Lopes foi a única das portuguesas que competiram na primeira ronda da prova em Haleiwa a avançar para a próxima fase, onde já está Teresa Bonvalot (através do 'ranking'), com Francisca Veselko e Yolanda Hopkins eliminadas.

O período de espera do Haleiwa Challenger, a última etapa das 'Challenger Series', que dão apuramento para o circuito principal da WSL, decorre até 07 de dezembro na ilha de Oahu, no Havai, Estados Unidos.