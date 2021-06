Frederico Morais confirma presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio

JN/Agências Ontem às 23:48 Facebook

Frederico Morais viu confirmada oficialmente esta quinta-feira a presença nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, apesar da eliminação na ronda 5 das repescagens dos Jogos Mundiais de surf, que decorrem em El Salvador, sendo o primeiro português qualificado.

"Trouxemos uma equipa muito forte aos World Surfing Games, a última hipótese de qualificação olímpica, e, face aos resultados, confirmamos que Frederico Morais irá representar Portugal nos Olímpicos de Tóquio. Agora, esperamos também que mais surfistas desta seleção se qualifiquem e temos todas as razões para acreditar que tal vai acontecer nos próximos dias. Quanto ao Kikas, temos a máxima confiança que representará o surf português ao mais alto nível, como nos tem habituado", disse João Aranha, líder federativo.

Além de Frederico Morais, também Miguel Blanco foi afastado, ao serem ambos eliminados na ronda cinco das repescagens, enquanto Vasco Ribeiro foi relegado para as repescagens, depois de não ter ido além do terceiro lugar num 'heat' da ronda 4, mantendo-se assim ainda na corrida a uma das cinco vagas olímpicas disponíveis na competição masculina.

Na competição feminina, Portugal continua na máxima força, com Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira a vencerem as suas baterias da ronda 4 de qualificação e Carolina Mendes a triunfar na ronda 4 de repescagem, mantendo aspirações de se candidatarem a uma das sete as sete vagas olímpicas disponíveis.