Frederico Morais eliminado na terceira ronda do Quiksilver Pro France

O português Frederico Morais foi eliminado, esta segunda-feira, na terceira ronda do Quiksilver Pro France, nona etapa do circuito mundial de surf, pelo sul-africano Jordy Smith.

No primeiro "heat" da eliminatória, "Kikas", 34.º do "ranking" mundial, somou 12,4 pontos (3,23 e 9,17), mas foram insuficientes perante os 13,83 (6,5 e 7,33) de Smith, terceiro do circuito.

O surfista natural de Cascais, que venceu recentemente o Azores Airlines Pro, do circuito de qualificação, terminou o campeonato francês no 17.º lugar, a mesma posição que tinha alcançado no Corona Open J-Bay, na África do Sul.

Nas outras três provas que disputou como suplente, o português foi terceiro lugar no Oi Rio Pro, no Brasil, e foi eliminado nas repescagens (33.º) no Margaret River Pro, na Austrália, e no Tahiti Pro Teahupo'o, na Polinésia Francesa.