Frederico Silva apura-se para os "oitavos" de Tenerife

O tenista português Frederico Silva apurou-se, esta terça-feira, para os oitavos de final do torneio challenger de Tenerife, enquanto João Sousa está em vantagem no seu jogo, que foi interrompido por falta de luz.

Frederico Silva (217.º do ranking ATP) superou o romeno Nicholas Ionel, 445.º da hierarquia, por uns esmgadores 6-1 e 6-0, em uma hora e onze minutos.

Já João Sousa (150.º ATP), perdeu o primeiro jogo, por 7-5, frente o ucraniano Vladyslav Orlov (424.º), mas no segundo set respondeu com um 6-3. No derradeiro set, e quando liderava por 3-1, o jogo foi interrompido, sendo que irá ser reatado amanhã (quarta-feira).