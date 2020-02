Frederico Silva eliminado em Itália

Hoje às 13:08 Facebook

O português Frederico Silva, terceiro cabeça de série, foi esta quarta-feira eliminado no torneio Bérgamo, ao perder com o francês Baptiste Crepatte na estreia na prova italiana do circuito challenger.

Frederico Silva, 188.º do ranking mundial, foi derrotado na segunda ronda por um tenista posicionado quase 200 lugares abaixo na hierarquia ATP, na qual ocupa a 365.ª posição, pelos parciais de 6-3 e 6-4, após uma hora e 16 minutos de confronto.

O tenista português, de 24 anos, defrontou Crepatte pela primeira vez na carreira, depois de ter ficado dispensado de disputar a eliminatória inaugural do torneio de Bérgamo, em piso duro.