O tenista português Frederico Silva foi eliminado nos quartos de final do 'challenger' romeno de Iasi, ao perder diante do brasileiro Felipe Meligeni Alves, em dois sets.

Frederico Silva, 284.º do ranking mundial, ainda discutiu o segundo parcial no 'tie-break', mas acabou derrotado pelo 169.º do mundo e oitavo cabeça de série do torneio, por 6-4 e 7-6 (7-5), em duas horas e três minutos.