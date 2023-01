Frederico Varandas critica arbitragem: "Infelizmente repete-se a história"

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, deixou duras críticas à arbitragem de João Pinheiro e considerou que, antes da expulsão, o clube de Alvalade foi superior ao F. C. Porto.

"Enquanto jogámos 11 para 11 fomos superiores, fomos uma grande equipa. Depois, infelizmente repete-se a história. Nos últimos cinco jogos entre Sporting e F. C. Porto, o Sporting tem seis expulsões contra apenas uma do adversário", começou por dizer Frederico Varandas, considerando que Wendell devia ter sido expulso.

"O João Pinheiro tem o rigor de mostrar o segundo amarelo ao Paulinho, mas o VAR não teve rigor e perdoa um vermelho direto ao Wendell, por agressão ao Pote. Otávio termina o jogo sem um cartão. Podia ser surpresa, mas não é. O Otávio tem apenas um amarelo em 17 jogos da Liga. Tem sido este o critério. São seis expulsões em cinco clássicos. Felizmente, sou um otimista, acredito que este condicionalismo está a demorar a sair. Mas acredito, sou otimista, somos jovens, somos resistentes e vai acabar por mudar", concluiu o líder do clube verde e branco.

O F. C. Porto venceu (2-0), este sábado, em Leiria, o Sporting e conquistou a Taça da Liga pela primeira vez. Eustaquio e Marcano marcaram os golos do encontro. Paulinho foi expulso. Os azuis e brancos conseguiram, assim, conquistar o troféu pela primeira vez, na quinta final que disputaram, enquanto o clube de Alvalade, que tinha vencido as duas edições anteriores, continua com um total de quatro troféus, em sete finais jogadas.