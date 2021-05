Frederico Varandas: "É um alívio sentir que há uma única voz no Sporting"

JN Hoje às 18:30 Facebook

O presidente leonino esteve na Câmara de Lisboa para a homenagem à equipa de futsal e entre os muitos elogios à equipa de Nuno Dias também deixou alguns "recados".

Frederico Varandas abordou, esta terça-feira, a conquista da segunda Liga dos Campeões de futsal para o Sporting. Depois do feito de 2019, o presidente sportinguista assumiu que o troféu erguido na Croácia tem um sabor ainda mais especial.

"Para mim, este segundo título é mais importante para o Sporting. Há cerca de dois anos lançámos o desafio, que o ADN do Sporting, a aposta na formação, não pode ser só no futebol, e ver uma equipa sagrar-se campeã da Europa com nove jogadores formados no Sporting, seis abaixo dos 22 anos, dois miúdos, o Zicky e o Diogo, com idade de juniores... Não é só um orgulho, é uma admiração por estarem aqui a dar este título histórico, em que mostra que o ADN do Sporting também vence", destacou Frederico Varandas, durante a homenagem aos novos campeões europeus, na Câmara Municipal de Lisboa.

Frederico Varandas elogiou ainda o ambiente e o espírito que se vive atualmente no clube, "sem agendas próprias".



"Na antevisão do jogo, o melhor treinador do mundo de futsal, o Nuno Dias, disse que estamos a viver provavelmente o melhor momento em termos de união e espírito de grupo. Quero dizer-vos que pela primeira vez é um alívio e uma maravilha sentir que de Alcochete, ao pavilhão João Rocha, ao multidesportivo, existe uma única voz. Não há agendas próprias, mas uma única vontade que o Sporting vença, qualquer seja modalidade", disse.

"Na última vez que estive aqui disse, que mais importante que os títulos vencidos em 2019, eram as medidas invisíveis que estavam a ser feitas. E passados dois anos e meio estamos aqui novamente. Cada vez mais vão perceber que quando o trabalho é sério, quando há muito querer, muita paixão e coragem, os resultados vêm ao de cima", completou.