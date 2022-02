Varandas e Vítor Baía envolveram-se em troca acesa de palavras

Dirigentes de Sporting e F. C. Porto tiveram de ser separados pela polícia e segurança.

Após as declarações de Frederico Varandas na sala de imprensa do Estádio do Dragão, onde referiu que os confrontos após o jogo foram "reflexo de 40 anos de Pinto da Costa", o líder sportinguista foi confrontado por Vítor Baía, vice-presidente dos "dragões".

Segundo o que o JN apurou, os dois dirigentes tiveram numa troca acesas de palavras, quando o presidente do Sporting se dirigia para a zona dos autocarros. Baía e Varandas tiveram de ser separados pela polícia e seguranças presentes no local.