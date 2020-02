Frederico Varandas: "Existem árbitros fracos"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:49 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da derrota frente ao Braga, Frederico Varandas afirmou que, em Portugal, "há árbitros fracos" mas que Jorge Sousa não é um deles. E promete "fazer ruído" se necessário for.

O Sporting perdeu (1-0) este domingo, frente ao Braga e, depois das críticas de Luís Neto, seguiram-se palavras pouco simpáticas de Frederico Varandas. O líder dos leões recordou o jogo no Bessa, frente ao Boavista, também dirigido por Jorge Sousa, e considerou haver "árbitros fracos".

"As palavras de Neto refletem bem o que sentimento no balneário. Jorge Sousa arbitrou um jogo no Bessa onde Bruno Fernandes foi massacrado, já nem me recordo do número de faltas sobre vários jogadores, e conseguiu-se expulsar Bruno Fernandes. Existem árbitros que são fracos. Jorge Sousa não é fraco, é um bom árbitro. Não pode virar-se para um capitão do Sporting e dizer 'para a próxima ponho-te na rua'. Durante sete anos, sentei-me no banco e não vi Jorge Sousa falar assim com capitães das equipas adversárias. E vi faltas não assinaladas que não são de um árbitro fraco. Numa jogada, Sporar ia isolado. Um árbitro bom como o Jorge Sousa sabe que aquilo não é falta", começou por dizer o líder dos leões, abordando ainda um lance de Galeno, que originou um desentendimento com Luís Neto.

"Um árbitro bom sabe que Galeno simula uma falta, protesta, cria um burburinho com o Neto e só por isso devia ver o amarelo. E é o Luís Neto que vê o amarelo. Um árbitro bom sabe que tem de expulsar o Galeno. O Sporting começou com onze jogadores e sem amarelos. Chega ao intervalo com sete cartões amarelos... Admiro José Fontela Gomes [presidente da APAF], acredito nas suas intenções mas com árbitros tecnicamente bons assim nada muda. É muito por isso que Portugal está como está. Se infelizmente nada muda, e se temos de ir para o registo que ninguém quer, o do ruído, também vamos", concluiu Frederico Varandas.

O Braga venceu (1-0), este domingo, o Sporting na Pedreira, em jogo da 19.ª jornada da Liga. O único golo do encontro surgiu já na segunda parte, por Trincão. Bruno Fernandes, que este sábado se estreou no Manchester United, esteve nas bancadas e o final da primeira parte ficou marcado por um momento tenso entre Galeno e Luís Neto.