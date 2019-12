Frederico Varandas fala em "gratidão" e Bruno Fernandes lembra Keizer

JN Hoje às 00:12 Facebook

No discurso da gala Honoris Sporting desta terça-feira, realizada no Casino Estoril, o presidente do Sporting agradeceu a todos os que "acreditam no Sporting" e recordou os títulos. O médio Bruno Fernandes foi distinguido como atleta do ano.

"Gratidão" foi a palavra de ordem na gala Honoris Sporting, no Casino Estoril. O líder dos leões deixou um especial agradecimento aos parceiros, patrocinadores e a quem "acredita" nos leões, depois dos tempos conturbados, definindo o primeiro mandato como de "reconstrução"

"Gratidão porque depois do descalabro, porque depois de batermos, a todos os níveis, no fundo, a tarefa de salvação deste clube era um desafio colossal. E todos éramos precisos para recuperar o clube. E vocês disseram presente. Vocês estiveram lá quando o Sporting precisou, quando o Sporting vos chamou. Vocês estão. Vocês não falham. Não esquecemos quem nunca desiste, quem nunca vacila, quem não tem dúvidas no momento de apoiar, de investir, de estar associado ao Sporting", começou por dizer, recordando os títulos conquistados na época passada.

"É verdade que este é e seria sempre um mandato de reconstrução. Um mandato também de construção do que não foi feito na última década. Mas, quando vemos estes premiados, constatamos que o último ano foi não só um ano de reconstrução e construção... mas também de títulos!

No futebol, nas modalidades, o Sporting venceu! São factos", acrescentou.

Bruno Fernandes distinguido

O médio foi uma das figuras da gala. O internacional português foi distinguido como atleta do ano, depois de uma época em que foi o médio mais goleador da Europa: 32 golos e 18 assistências. Na hora de receber a distinção, o atleta não esqueceu Keizer, treinador holandês que, antes da chegada de Silas, assumiu o comando técnico na época passada, depois de José Peseiro.

"Gostaria de agradecer a todos os sócios e dar os parabéns aos outros nomeados, campeões europeus. É uma grande honra. Os parabéns a todas as outras modalidades, que conquistaram coisas muito importantes para o nosso Sporting. Obrigado à minha equipa que esteve ao meu lado, que ajudou a que estes números fossem possíveis. Quero também agradecer ao staff, que já não está cá, ao mister Keizer... A todos", disse Bruno Fernandes.

Confira a lista de premiados:

Núcleo Nacional do Ano: Figueira da Foz

Núcleo Internacional do Ano: Pemba, Moçambique

Ecletismo: Atletismo

Equipa Masculina do Ano: Futsal

Atleta do Ano: Bruno Fernandes

Figura do Ano: Jorge Fonseca (Judo)

Parceiro do Ano: NOS

Prémio Dedicação (a título póstumo): João Salvador Marques

Prémio Saudade: Rui Jordão