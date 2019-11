Frederico Varandas: "Há gente a tremer"

JN Hoje às 22:39 Facebook

Na 39.ª gala Rugidos de Leão, que está a decorrer esta sexta-feira, na Quinta do Paul, em Leiria, Frederico Varandas, presidente do Sporting, destacou alguns pontos que comprovam as melhorias registadas no Sporting desde que assumiu a liderança.

"O Sporting está melhor porque, ao contrário do que muitos diziam, fizemos com grande sentido de responsabilidade, competência e discrição a renegociação de uma reestruturação financeira histórica e decisiva para o futuro do clube. Renegociação essa que permite ao Sporting aumentar a participação no capital da SAD até próximo dos 90%. E já se nota que há gente a tremer com essa possibilidade", começou por dizer.

O presidente do leão aproveitou para destacar ainda os recordes que estão ser batidos pela atual direção. "Estamos a bater recordes nas receitas na área comercial, merchandising, área "corporate" e terminaremos este ano como o melhor de sempre nesta área. No final deste mandato conseguiremos sarar definitivamente a situação financeira deste clube", afirmou.

Os galardões do universo Sporting Clube de Portugal distinguiram 12 figuras do mundo leonino. Foram ainda homenageadas as equipas de atletismo (corta-mato feminino), goalball (masculino e feminino), judo, hóquei em patins e futsal pelos títulos europeus conquistados em 2018/2019.